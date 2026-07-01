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Dois mortos nas comemorações da classificação do México para oitavas da Copa do Mundo

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Repórter
01/07/2026 06:01

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Pelo menos duas pessoas morreram na madrugada de quarta-feira (1) nas grandes celebrações na Cidade do México pela classificação do país às oitavas de final da Copa do Mundo, informou o governo local.

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A Secretaria de Saúde da capital informou que uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia. A imprensa local menciona uma terceira vítima fatal que ainda não foi confirmada pelas autoridades. 

Na terça-feira à noite, o México venceu sua primeira partida eliminatória em Copas do Mundo em 40 anos, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Equador no Estádio Azteca. 

O resultado garantiu ao México a vaga nas oitavas de final.

Mais de um milhão de pessoas se reuniram para celebrar nas ruas da Cidade do México, principalmente na área do 'Ángel de la Independencia', segundo a prefeitura.

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jt-ai/avl/jvb/fp

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