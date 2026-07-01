México 'merecia uma noite como esta', comemora Aguirre após classificação para 16-avos da Copa

O técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, dedicou na terça-feira (30) a classificação histórica do México na Copa do Mundo de 2026 aos torcedores que lotaram o Estádio Azteca e as ruas do país.

'El Tri' derrotou o Equador por 2 a 0 e avançou para as oitavas de final.

Essa foi a primeira vitória do México em uma partida de mata-mata em 40 anos, desde que a equipe chegou às quartas de final do torneio de 1986, do qual também foi sede.

O país é anfitrião do Mundial de 2026 em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.

"Esse vínculo que compartilhamos com o povo nos dá um impulso", disse 'El Vasco' Aguirre durante a coletiva de imprensa.

"Os torcedores, as pessoas, o público mexicano, mereciam uma noite como esta".

"Foi uma boa partida, para ficar na memória", acrescentou ele, embora tenha apontado problemas em contra-ataques que não se concretizaram.

"Neutralizamos uma equipe equatoriana muito boa, que venceu a Alemanha", disse o técnico anteriormente, em comentários feitos em campo à emissora Televisa.

O próximo adversário será o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que acontece nesta quarta-feira (1º).

Aguirre disse que membros de sua comissão técnica assistirão ao jogo para estudar a estratégia do adversário.

"Não estou em posição de escolher a dedo. Vamos assistir à partida", disse ele, acrescentando: "Ficaremos atentos daqui até domingo para tentar recuperar os jogadores... e ver se conseguimos uma atuação completa".

O México nunca passou das quartas de final, uma barreira frequentemente chamada de "maldição do quinto jogo".

No entanto, este novo formato da Copa do Mundo introduz uma fase de 16-avos.

"Falta mais uma" para chegar às quartas de final, observou Aguirre ainda no gramado.

Mais tarde, na coletiva de imprensa, ele brincou dizendo que a única coisa que faltava para coroar a noite era um uísque com gelo.

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