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Oceanos registram recorde de temperatura para junho (Copernicus)

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Repórter
30/06/2026 23:43

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Os oceanos registraram o mês de junho mais quente da História, devido ao fenômeno natural El Niño, ao qual se soma o aquecimento global causado pela atividade humana, anunciou nesta quarta-feira (1º) o observatório europeu Copernicus.

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A temperatura média na superfície dos oceanos, que cobrem dois terços do planeta, foi de 20,98°C em junho, superando o recorde estabelecido em junho de 2024 (20,89°C).

O primeiro semestre de 2026 foi o segundo mais quente já registrado.

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lt-aag/abb/bfi/vel/lb/vel/lb/ic

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