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Tuchel reconhece favoritismo da Inglaterra contra RD Congo nos 16-avos da Copa

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AFP
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Repórter
30/06/2026 23:43

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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, reconheceu nesta terça-feira (30) que sua seleção é a franca favorita no confronto da fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo. 

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O treinador alemão buscou encontrar um equilíbrio entre respeitar o adversário, uma equipe que já fez frente a grandes seleções, e assumir as responsabilidades de seu cargo. 

Os torcedores ingleses aguardam há 60 anos por um grande título e esperam que, sob o comando de Tuchel, os 'Three Lions' finalmente cheguem ao topo, após derrotas dolorosas e consecutivas nas finais da Eurocopa de 2021 e 2024. 

"Sinto que é um privilégio estar nessas situações. Acho que podemos simplesmente aceitar: somos os favoritos" contra a RD Congo, disse Tuchel em sua coletiva de imprensa em Atlanta. 

"Estamos jogando contra as nossas próprias expectativas. Esperamos mais de nós mesmos do que apenas chegar aos 16-avos. Essa é a realidade", admitiu ele. "Então, por que nossos torcedores não deveriam esperar o mesmo?".

Ao mesmo tempo, o ex-técnico do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique pediu aos seus jogadores que mantivessem o foco total nesta quarta-feira, para evitar seguir os passos de outras potências europeias, como Alemanha e Holanda, que já foram eliminadas pelo Paraguai e pelo Marrocos, respectivamente. 

"Os jogos da fase de 16-avos de final até agora dizem muito. São partidas equilibradas, decididas por detalhes. Pessoalmente, isso me deixa mais tranquilo do que nervoso, pois essa é simplesmente a natureza do jogo", afirmou. 

"Respeitamos nosso adversário. Conhecemos a qualidade deles", enfatizou Tuchel sobre a equipe africana, que empatou em 0 a 0 com Portugal na fase de grupos, perdeu por 1 a 0 para a Colômbia e venceu o Uzbequistão por 3 a 1. 

Quanto ao elenco, o treinador confirmou que os defensores Reece James e Jarell Quansah estão fora de combate devido a lesões, uma situação que pode intensificar as críticas a Tuchel por não ter suprido adequadamente a carência na lateral-direita.

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kca/pi/gbv/ag/aam

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