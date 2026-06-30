Chuva adia início do jogo entre México e Equador no Estádio Azteca

O início da partida da fase de 16-avos da Copa do Mundo entre México e Equador foi adiado nesta terça-feira (30) devido a uma tempestade na capital mexicana, segundo um aviso exibido nos telões do Estádio Azteca.

O comunicado foi feito cerca de 45 minutos antes do horário previsto para o início do jogo, às 19h do horário local (22h de Brasília). O novo horário de início ainda não foi definido.

"A partida foi adiada", dizia a mensagem no telão do estádio. "Por favor, permaneçam em seus assentos. É o local mais seguro no momento".

Esta é a segunda partida da Copa do Mundo afetada pelas condições climáticas, após a suspensão do jogo entre França e Iraque na semana passada, ocorrida após o término do primeiro tempo.

Chove torrencialmente no estádio Azteca, com raios e trovões ocasionais. As autoridades da Cidade do México preveem atividade elétrica e chuva para o restante da noite.

Um clima de festa tomou conta do local após o anúncio. O sistema de som do estádio reproduziu uma mistura de gêneros, variando de músicas do astro Juan Gabriel, cantadas a plenos pulmões por toda a multidão, até a música eletrônica vibrante para a 'dance cam'.

Houve até um merengue que colocou o público para dançar no Azteca, estádio com capacidade para mais de 80 mil torcedores.

Alguns espectadores que ocupavam assentos descobertos buscaram abrigo nas áreas cobertas. Outros permaneceram onde estavam, vestindo capas de chuva ou simplesmente se deixando molhar, e continuaram dançando, sem se deixar abalar pelo mau tempo.

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