EUA suspende restrições a modelos avançados de IA da Anthropic

Os Estados Unidos retiraram as restrições que obrigavam a Anthropic a bloquear o acesso a seus dois modelos de inteligência artificial (IA) mais potentes, anunciou a empresa nesta terça-feira (30).

“Recebemos uma notificação de que o Departamento de Comércio suspendeu os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5”, afirmou a companhia em uma publicação no X. “Vamos começar a restabelecer o acesso amanhã”, acrescentou.

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