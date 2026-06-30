EUA suspende restrições a modelos avançados de IA da Anthropic
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Os Estados Unidos retiraram as restrições que obrigavam a Anthropic a bloquear o acesso a seus dois modelos de inteligência artificial (IA) mais potentes, anunciou a empresa nesta terça-feira (30).
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“Recebemos uma notificação de que o Departamento de Comércio suspendeu os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5”, afirmou a companhia em uma publicação no X. “Vamos começar a restabelecer o acesso amanhã”, acrescentou.
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