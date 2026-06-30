RD Congo joga pressão para Inglaterra: 'Nossa Copa já é um sucesso'

O técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastién Desabre, transferiu para a Inglaterra a pressão do confronto entre as duas seleções pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, ao declarar nesta terça-feira (30) que sua equipe já alcançou seus objetivos no torneio.

Em sua primeira participação em Mundial em 52 anos, os 'Leopardos' avançaram para o mata-mata graças à vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão no último sábado, a primeira de sua história do torneio.

"Não temos muito a perder, mas também é uma motivação. Se estamos aqui, é porque merecemos", disse Desabre em entrevista coletiva em Atlanta, na véspera do duelo com os ingleses.

"Nossa Copa do Mundo já é um sucesso em relação aos nossos objetivos", ressaltou o treinador. "A pressão está sobre a seleção da Inglaterra. Eles precisam continuar avançando em direção aos seus objetivos".

A Inglaterra, que quer encerrar um jejum de títulos que já dura 60 anos, será a grande favorita no jogo desta quarta-feira, no Estádio de Atlanta, mas os congoleses já mostraram que são capazes de surpreender.

Contra Portugal e Cristiano Ronaldo, o Congo empatou em 1 a 1 pelo Grupo K, fase em que a equipe africana só foi derrotada pela Colômbia, por 1 a 0, além de ter saído com uma vitória sobre o Uzbequistão por 3 a 1.

"A Inglaterra é a quarta no ranking da Fifa, nós estamos em 41º. Então, naturalmente, existe uma diferença", ressaltou Desabre.

"Dito isso, mostramos nos jogos que somos taticamente capazes de competir com seleções como Portugal e outras (...) É uma oportunidade para alcançar outro feito extraordinário".

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