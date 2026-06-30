Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ronald Koeman pede demissão da seleção holandesa após eliminação na Copa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 19:32

compartilhe

SIGA

Um dia depois da eliminação da seleção holandesa na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, o técnico Ronald Koeman anunciou sua demissão nesta terça-feira (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ontem à noite tomei a decisão de encerrar minha etapa como técnico da seleção holandesa", escreveu Koeman em sua conta no Instagram.

O ex-zagueiro de 63 anos estava no cargo desde 2023, depois de uma primeira passagem pelo comando da 'Oranje' entre 2018 e 2020.

A seleção holandesa foi eliminada da Copa do Mundo na segunda-feira, após perder nos pênaltis para o Marrocos (3-2), depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

"Todos nós sonhávamos em fazer história na Copa do Mundo. Isso não aconteceu", acrescentou Koeman em sua mensagem.

"Ninguém está mais desapontado do que eu. Como treinador da seleção, essa responsabilidade recai sobre mim".

A 'Oranje', três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010) chegou à América do Norte como uma das candidatas ao título.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcd/ag/cb/aam

Tópicos relacionados:

2026 dieciseisavos fbl mar mundial ned norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay