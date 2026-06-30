Ronald Koeman pede demissão da seleção holandesa após eliminação na Copa

Um dia depois da eliminação da seleção holandesa na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, o técnico Ronald Koeman anunciou sua demissão nesta terça-feira (30).

"Ontem à noite tomei a decisão de encerrar minha etapa como técnico da seleção holandesa", escreveu Koeman em sua conta no Instagram.

O ex-zagueiro de 63 anos estava no cargo desde 2023, depois de uma primeira passagem pelo comando da 'Oranje' entre 2018 e 2020.

A seleção holandesa foi eliminada da Copa do Mundo na segunda-feira, após perder nos pênaltis para o Marrocos (3-2), depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

"Todos nós sonhávamos em fazer história na Copa do Mundo. Isso não aconteceu", acrescentou Koeman em sua mensagem.

"Ninguém está mais desapontado do que eu. Como treinador da seleção, essa responsabilidade recai sobre mim".

A 'Oranje', três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010) chegou à América do Norte como uma das candidatas ao título.

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