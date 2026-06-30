Serena Williams retorna ao circuito de simples com derrota em Wimbledon

A americana Serena Williams, lenda do tênis feminino e de volta ao circuito de simples aos 44 anos, depois de se aposentar em 2022, foi derrotada nesta terça-feira (30), na primeira rodada de Wimbledon, pela australiana Maya Joint, número 87 do mundo.

Joint fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (6/8) e 6-3, em duas horas e 22 minutos.

Serena, vencedora de 23 Grand Slams, que já tinha voltado ao circuito de duplas, continuará no torneio londrino na chave de duplas femininas ao lado de sua irmã mais velha Venus.

A ex-número 1 do mundo se tornou a segunda jogadora mais velha a disputar a chave principal feminina de Wimbledon na era aberta, atrás da americana de origem tcheca Martina Navratilova, que avançou à segunda rodada aos 47 anos em 2004.

Serena Williams, sete vezes campeã de Wimbledon, não conseguiu suportar o desgaste físico diante de uma adversária 24 anos mais jovem, contra a qual se recuperou após vencer o segundo set, depois de ter perdido o primeiro.

A americana conseguiu salvar dois match points no segundo set, prolongando um duelo intenso, no qual chegou a ter vantagem com uma quebra de serviço no terceiro e decisivo set, mas Joint reagiu e arruinou o que parecia um conto de fadas com um final feliz para Serena Williams.

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