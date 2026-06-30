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Rubio parabeniza Keiko Fujimori e oferece reforço da cooperação EUA-Peru em segurança

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Repórter
30/06/2026 18:59

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, parabenizou nesta terça-feira (30) a presidente eleita do Peru, a direitista Keiko Fujimori, após sua vitória no segundo turno, e propôs um reforço da cooperação entre os dois países no tema da segurança.

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"A Administração Trump espera aprofundar a colaboração com o governo Fujimori para impulsionar a cooperação em matéria de segurança e fortalecer a cooperação bilateral em investimento e comércio em nossa região", indica um comunicado.

Fujimori, de 51 anos, foi eleita após uma disputa apertada, em um país que teve oito presidentes desde 2016. Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas após a queda de seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), cujo legado divide profundamente os peruanos.

O triunfo de Fujimori se soma ao de líderes de direita que vêm vencendo nas urnas na América Latina desde que o republicano Donald Trump voltou à Casa Branca.

No caso de Keiko Fujimori, Trump não explicitou seu apoio, ao contrário do que fez com outros conservadores, como o colombiano Abelardo de la Espriella. Mas o ciclo político na região favorece os planos de Washington de aprofundar a cooperação contra o crime organizado e para combater a imigração ilegal.

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jz/vel/ic/am

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