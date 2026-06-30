Alemanha não pode 'simplesmente voltar ao normal', diz presidente da federação

A Alemanha não pode "simplesmente voltar ao normal", advertiu o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, nesta terça-feira (30), um dia depois da eliminação da equipe na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, contra o Paraguai.

"Concordamos que os resultados obtidos na Copa do Mundo não estão à altura dos nossos padrões", explicou Bernd Neuendorf em comunicado, lamentando a derrota da seleção alemã nos pênaltis por 4-3, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

"Dado o trabalho que temos pela frente e após um golpe tão duro, não podemos, nem queremos, simplesmente retomar o curso normal das coisas", alertou o dirigente.

O técnico Julian Nagelsmann tem contrato até 2028, mas seu trabalho é alvo de críticas. Muitos pedem sua demissão após uma campanha desastrosa neste Mundial, isso porque a Alemanha vem dos fiascos de 2018 e 2022, quando sequer conseguiu passar da primeira fase.

Jürgen Klopp, ex-técnico de Borussia Dortmund e Liverpool, vem sendo apontado como um possível sucessor de Nagelsmann.

"Nos próximos dias, vamos analisar juntos e com calma os motivos pelos quais a equipe não conseguiu explorar seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão", acrescentou Neuendorf.

Nagelsmann deixou seu futuro nas mãos da DFB após a eliminação.

"Se a federação quiser que eu fique, eu fico. E se não quiserem, podem me dizer. Eu sei como o futebol funciona", explicou o treinador, que ainda tem o apoio do diretor esportivo, Rudi Völler.

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