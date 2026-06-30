Chefe da CIA define modelos mais avançados de IA como 'armas nucleares digitais'
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O diretor da CIA, John Ratcliffe, comparou, nesta terça-feira (30), os modelos de inteligência artificial mais avançados com "armas nucleares digitais", durante uma intervenção pública incomum em Washington.
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"Não seria disparatado, como já mencionamos, comparar suas capacidades com as de armas nucleares digitais", disse Ratcliffe, em alusão aos seus diálogos sobre a IA com os assessores do presidente americano, Donald Trump.
O máximo dirigente do serviço de inteligência externa americano expressou estas declarações no momento em que o governo Trump deu uma guinada em sua política sobre a IA por motivos de segurança nacional.
Em 12 de junho, Washington obrigou a Anthropic, empresa americana líder em IA com sede em San Francisco, a vetar o acesso a seus dois modelos mais potentes, Mythos 5 e Fable 5, através de um "controle de exportação".
Esta medida foi parcialmente suspensa na sexta-feira para o Mythos 5, acessível agora para um grupo de parceiros americanos. No entanto, a versão para o público em geral do Fable 5, com funções limitadas, segue fora de linha.
A também americana OpenAI lançou, na sexta-feira, seu modelo GPT-5.6, acessível apenas para um círculo de parceiros locais autorizados pela Casa Branca.
Em linha com o governo Trump, Ratcliffe reiterou que as "tecnologias emergentes" eram "sua prioridade máxima", "no mesmo nível que a China".
Em sua intervenção em uma conferência da AWS, a divisão em nuvem da Amazon, o diretor da CIA, no cargo há 18 meses, acusou os adversários dos Estados Unidos de querer "roubar e manipular" sua tecnologia.
Ratcliffe destacou uma reorganização na CIA para aumentar suas capacidades em cibersegurança e admitiu ter se reunido com Elon Musk, diretor da SpaceX, assim como diretores de Amazon, Google e Dell.
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