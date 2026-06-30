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Nasdaq encerra seu melhor trimestre desde a pandemia de covid-19 (+21%)

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Repórter
30/06/2026 17:47

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O Nasdaq, índice que reúne os principais valores tecnológicos da bolsa de Nova York, encerrou, nesta terça-feira (30), seu melhor trimestre desde 2020, graças à atração de investidores pelo desenvolvimento da inteligência artificial. 

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De abril a junho, o Nasdaq subiu mais de 21%, a maior alta em três meses desde a primavera de 2020, quando as bolsas recuperaram parte das quedas gigantescas provocadas pelo início da pandemia de covid-19.

O S&P 500 (+14,87%) e o Dow Jones (+12,90%) também registraram altas importantes no período, apesar dos temores provocados pelo conflito no Oriente Médio.

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tmc/ni/def/dga/cjc/mvv/am

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