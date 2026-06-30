Onda de calor nos EUA deixa milhões de pessoas à mercê das altas temperaturas

Dezenas de milhões de americanos enfrentam um calor sufocante nesta terça-feira (30), enquanto cidades do centro e do leste dos Estados Unidos se preparam para temperaturas elevadas que devem persistir até o feriado de 4 de julho.

Mais de 60 milhões de pessoas estão atualmente sob alertas de calor, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

O órgão alertou que dezenas de recordes locais de temperatura poderão ser quebrados, já que, em muitos lugares, os termômetros devem ultrapassar os 38°C, enquanto a alta umidade fará com que a sensação térmica chegue a 46°C.

Essa intensa onda de calor ocorre enquanto o país se prepara para celebrar o 250º aniversário de sua independência e durante a realização da Copa do Mundo de Futebol da Fifa, sediada conjuntamente com Canadá e México.

Chicago, a terceira maior cidade do país, anunciou a abertura de centros de resfriamento e enviará funcionários municipais para realizar visitas de acompanhamento às populações mais vulneráveis.

Em Nova York, o gabinete do prefeito Zohran Mamdani anunciou um plano "sem precedentes e histórico" para enfrentar o calor, que inclui vans para distribuir água aos moradores, além de estações móveis de resfriamento equipadas com ventiladores de nebulização e toalhas refrescantes.

Na capital Washington D.C., a previsão é de temperaturas de 38°C entre quinta-feira e sábado, período em que a cidade sediará um espetáculo de fogos de artifício no National Mall que, segundo os organizadores, será o maior da história.

As autoridades de saúde orientam a população a ficar atenta aos sinais de doenças relacionadas ao calor, que podem variar de cãibras e exaustão até insolação, condição potencialmente fatal.

Outra preocupação é a morte de crianças deixadas dentro de carros sob altas temperaturas. Até o momento, nove casos desse tipo foram registrados nos Estados Unidos neste ano, em comparação com uma média anual de 37, segundo o National Safety Council.

Os animais de estimação também estão em risco. As autoridades recomendam que os cães permaneçam dentro de casa, saindo apenas para fazer suas necessidades. Também alertam os proprietários para o asfalto quente, que pode causar queimaduras nas patas dos animais.

Quanto aos jogos da Copa do Mundo, várias partidas da fase eliminatória serão disputadas sob calor intenso, incluindo França x Suécia, em Nova Jersey.

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