Inglaterra tenta resolver quebra-cabeças defensivo contra RD Congo

Desde que Thomas Tuchel anunciou sua polêmica lista de convocados, a defesa é o setor que mais gera preocupações na Inglaterra e o que precisa ser corrigido agora que a Copa do Mundo entra em sua fase decisiva.

Na quarta-feira (1º), em Atlanta, a seleção inglesa parte como favorita na fase de 16-avos de final contra a República Democrática do Congo, mas, se os prognósticos se confirmarem, seu caminho ficará mais difícil, com possíveis confrontos contra o anfitrião México, Brasil e Argentina.

Harry Kane e Jude Bellingham estão cumprindo seu papel no ataque, mas os 'Three Lions' se preocupam com a possibilidade de o adversário africano encontrar as brechas na defesa, especialmente na vaga a ser coberta na lateral direita.

"Ainda não vimos o melhor desta seleção inglesa no ataque, mas o que mais me preocupa até agora é a quantidade de vezes em que ficamos expostos atrás", advertiu Alan Shearer, ex-jogador da seleção inglesa, à BBC.

Tuchel foi o técnico escolhido para que a Inglaterra, vice-campeã nas duas últimas edições da Eurocopa, concluísse o retorno ao topo depois de 60 anos sem conquistar um grande título.

Mas sua decisão de deixar em casa talentos como Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White gerou um intenso debate no país, que se acirrou no Mundial, sobretudo pelas dificuldades que a equipe vem enfrentando contra defesas muito recuadas.

Ainda assim, a maior dor de cabeça do alemão tem sido na lateral-direita, principalmente após a lesão do atual dono da posição, Reece James.

- Lista polêmica -

A decisão de convocar James, capitão do Chelsea cuja carreira tem sido marcada por lesões, e de ignorar Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Real Madrid, gerou críticas.

A maior surpresa veio quando Tuchel teve de substituir Tino Livramento, reserva de James, devido a uma lesão às vésperas da Copa, e mesmo assim não convocou Alexander-Arnold.

Em seu lugar, o treinador preferiu chamar um sexto zagueiro, Trevoh Chalobah, e ficou sem um jogador da posição para substituir James.

Uma das opções é Djed Spence, lateral-esquerdo do Tottenham que não tem grande experiência com a seleção. Também poderiam atuar pelo lado Ezri Konsa ou Jarrel Quansah, zagueiros do Aston Villa e do Bayer Leverkusen.

Quansah foi escalado contra o Panamá e saiu lesionado devido a uma torção no tornozelo.

Tuchel sabe que, se as coisas não melhorarem nas próximas semanas, será alvo de uma avalanche de críticas.

"Acreditamos que vamos melhorar, e vamos mesmo... não há nenhum problema em trabalhar e crescer em um torneio como este", disse o alemão.

"Agora é importante que continuemos acreditando, focando no que podemos influenciar e sabendo que cada partida será diferente", afirmou.

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