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Zverev perde set, mas avança à segunda rodada de Wimbledon

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 15:59

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Campeão de Roland Garros no início do mês, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Wimbledon ao derrotar o belga Alexander Blockx (N.36) nesta segunda-feira.

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Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/5) e 7-6 (7/0), em duas horas e 54 minutos.

Ambos os jogadores já haviam se enfrentado na semifinal do Masters 1000 de Madri, disputado no saibro no início de maio, onde o alemão de 29 anos venceu por 6-2 e 7-5.

Na segunda rodada de Wimbledon, Zverev vai enfrentar o francês Valentin Royer (N.75), que derrotou em quatro sets o britânico Harry Wendelken (N.202), parciais de 4-6, 6-3, 6-3 e 6-3.

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bur-psr/an/cb

Tópicos relacionados:

2026 bel gbr ger tenis wimbledon

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