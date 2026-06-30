Ben Shelton, número 5 do mundo, cai na estreia em Wimbledon

O tenista americano Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon nesta terça-feira (30), com derrota para o finlandês Otto Virtanen (N.140), que veio do qualifying.

Virtanen fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 3-6, 6-7 (8/10), 6-2 e 7-6 (11/9), em quatro horas e 21 minutos.

Campeão do ATP 250 de Stuttgart há duas semanas, Shelton não caía em uma primeira rodada de Grand Slam desde a edição de 2023 de Roland Garros.

Na próxima quinta-feira, Virtanen vai enfrentar o britânico Arthur Fery (N.114).

O finlandês igualou sua melhor campanha em um Grand Slams, depois de ter chegado à segunda rodada de Wimbledon e do US Open em 2024.

Desde então, ele não venceu nenhum jogo na chave principal de um dos quatro torneios mais importantes do circuito, até esta vitória sobre Shelton.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/iga/psr/dam/cb/yr