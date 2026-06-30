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Rybakina avança com dificuldade para segunda rodada de Wimbledon

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Repórter
30/06/2026 14:37

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A cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo, conseguiu, com dificuldades, avançar para a segunda rodada de Wimbledon nesta terça-feira (30), após vencer por 6-4, 1-6 e 6-3 a francesa Lois Boisson (N.154).

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Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, busca conquistar o seu terceiro título de Grand Slam, depois de ter sido campeã do Aberto da Austrália em janeiro.

A tenista de 27 anos também tem chances de alcançar o número um do ranking da WTA, atualmente nas mãos da bielorrussa Aryna Sabalenka, dependendo dos resultados de ambas nas próximas duas semanas no All England Club.

Na segunda rodada, Rybakina enfrentará a vencedora do duelo entre a americana Caty McNally e a romena Elena-Gabriela Ruse. 

A francesa Boisson, de 23 anos, semifinalista surpresa de Roland Garros em 2025, quando ocupava a 361ª posição do ranking mundial, chegou a ter uma vantagem de 15-40 com 2-2 no terceiro e último set.

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bur-psr/iga/yr/cb

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