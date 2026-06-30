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Monaco exerce opção de compra de Ansu Fati

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Repórter
30/06/2026 14:03

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O Monaco anunciou nesta terça-feira (30) que ativou a opção de compra do atacante espanhol Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona na temporada passada, que jogará no clube do Principado até 2030.

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Com 11 gols em 25 jogos no Campeonato Francês (com um total de 12 gols em 30 partidas em todas as competições), Fati convenceu os dirigentes do clube a exercerem a opção de compra. 

Segundo várias fontes próximas, o Monaco teria desembolsado 11 milhões de euros (R$ 65 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador de 23 anos, que assinou por quatro temporadas, enquanto o Barcelona manterá 20% de um eventual lucro em uma futura revenda. 

Após se destacar muito jovem, antes de se estagnar  no 'Barça' (29 gols em 123 partidas) e depois no Brighton, na Inglaterra, o espanhol terá a missão de comandar o ataque do Monaco na próxima temporada.

O clube também anunciou a contratação por quatro temporadas do lateral-esquerdo português Flavio Nazinho, de 22 anos, que estava no Cercle Brugge.

Sua transferência está avaliada em 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões), segundo diversas fontes próximas à negociação. Ele terá a tarefa de substituir o brasileiro Caio Henrique, vendido ao Ajax.

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cb/smr/iga/dam/yr/cb

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