Monaco exerce opção de compra de Ansu Fati

O Monaco anunciou nesta terça-feira (30) que ativou a opção de compra do atacante espanhol Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona na temporada passada, que jogará no clube do Principado até 2030.

Com 11 gols em 25 jogos no Campeonato Francês (com um total de 12 gols em 30 partidas em todas as competições), Fati convenceu os dirigentes do clube a exercerem a opção de compra.

Segundo várias fontes próximas, o Monaco teria desembolsado 11 milhões de euros (R$ 65 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador de 23 anos, que assinou por quatro temporadas, enquanto o Barcelona manterá 20% de um eventual lucro em uma futura revenda.

Após se destacar muito jovem, antes de se estagnar no 'Barça' (29 gols em 123 partidas) e depois no Brighton, na Inglaterra, o espanhol terá a missão de comandar o ataque do Monaco na próxima temporada.

O clube também anunciou a contratação por quatro temporadas do lateral-esquerdo português Flavio Nazinho, de 22 anos, que estava no Cercle Brugge.

Sua transferência está avaliada em 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões), segundo diversas fontes próximas à negociação. Ele terá a tarefa de substituir o brasileiro Caio Henrique, vendido ao Ajax.

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