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Milan anuncia contratação do atacante português Gonçalo Ramos

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 13:39

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O Milan anunciou nesta terça-feira (30) a contratação do atacante português Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain.

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O jogador assinou com o clube 'rossonero' até 30 de junho de 2031, informou a diretoria milanista, sem especificar o valor da negociação.

Segundo a imprensa italiana, o Milan, que terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, pagará ao PSG entre 60 e 70 milhões de euros (R$ 354 milhões a R$ 413 milhões) pela transferência.

Esse valor seria recorde para o clube lombardo, superando os 49,5 milhões de euros (R$ 207,3 milhões na cotação da época) pagos por outro português, Rafael Leão.

Ramos, que assim como Leão está a serviço da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026, jogará sob o comando de seu compatriota e novo técnico do Milan, Rúben Amorim.

O atacante vem de três temporadas no PSG, nas quais conquistou três títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França e dois títulos da Liga dos Campeões.

Após chegar à capital francesa vindo do Benfica, Ramos não conseguiu se firmar como titular na equipe do técnico espanhol Luis Enrique.

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jr/dam/pc/cb/yr

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