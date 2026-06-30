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Incêndio florestal deixa um morto e uma mulher ferida na Grécia

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AFP
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Repórter
30/06/2026 13:39

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Um homem foi encontrado morto e uma mulher ficou ferida em um violento incêndio florestal declarado nesta terça-feira (30) a cerca de 15 quilômetros de Tessalônica, no norte da Grécia, informou o Corpo de Bombeiros.

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"Um homem foi encontrado morto em um campo nos arredores do vilarejo de Liti, onde o incêndio começou, e uma mulher sofreu queimaduras", declarou à AFP um responsável dos bombeiros.

Os bombeiros pediram aos moradores de Liti que deixassem a localidade, acrescentou a mesma fonte.

Os fortes ventos que sopram na região estão alimentando a frente do incêndio, de cerca de 5 km, segundo a televisão pública ERT.

"Há equipes de bombeiros trabalhando em terra, com apoio de aviões e helicópteros, para tentar conter as chamas", declarou à ERT Babis Stergiadis, vice-prefeito de Proteção Civil da Macedônia Central, região onde fica Tessalônica.

Segundo os bombeiros, 15 veículos, cinco aviões e dois helicópteros participam dos trabalhos de combate ao fogo.

Nos últimos dias, outros incêndios florestais foram registrados em diferentes áreas da Grécia devido aos fortes ventos, mas todos foram controlados, segundo os bombeiros.

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vk-hec/mr/mab/jvb/lm/mvv

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