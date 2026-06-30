Francisco Cerúndolo cai na primeira rodada em Wimbledon
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O tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, caiu nesta terça-feira (30) na primeira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres, ao perder em três sets para o espanhol Jaume Munar.
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Cerúndolo, recente vencedor na grama do torneio londrino de Queen's, foi derrotado por Munar (N.44) por 6-1, 6-4 e 6-3, em 1 hora e 45 minutos.
O espanhol de 29 anos tentará superar seu melhor resultado em Wimbledon, após ter chegado à terceira rodada no ano passado.
O recente triunfo em Queen's, o sexto título de Cerúndolo no circuito ATP, havia criado expectativas de que o argentino de 27 anos teria um longo caminho em Wimbledon.
Mas seus 28 erros não forçados nesta terça, o dobro dos cometidos por seu adversário (14), acabaram por prejudicá-lo.
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