Iga Swiatek inicia defesa de título de Wimbledon com vitória difícil

A atual campeã de Wimbledon, a polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo, teve mais dificuldades do que o esperado nesta terça-feira (30) para passar da primeira rodada do torneio londrino, ao derrotar a americana Taylor Townsend (N.79) em duas horas e dois minutos, com parciais de 6-1, 2-6 e 6-3.

A polonesa de 25 anos, seis vezes campeã de torneios de Grand Slam, ainda não conquistou nenhum título nesta temporada.

No jogo desta terça-feira, Swiatek tomou rapidamente o controle do primeiro set com um saque muito sólido e aos numerosos erros não forçados (11) da adversária, a quem cedeu apenas um game.

Mas a partida mudou completamente no segundo set, no qual a atual campeã mandou várias bolas longas para a rede e Townsend aproveitou para empatar.

Mas, no fim, a polonesa acabou vencendo o terceiro set e o jogo.

Swiatek vai enfrentar a tcheca Karolina Pliskova (N.73) na segunda rodada.

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