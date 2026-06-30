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Explosão em subestação elétrica deixa centenas de pessoas sem luz no Equador

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AFP
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Repórter
30/06/2026 12:55

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Uma explosão em uma subestação elétrica deixou centenas de pessoas sem energia nesta terça-feira (30), por pelo menos cinco horas, em várias cidades do Equador, informou a estatal de eletricidade Celec. 

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A Celec não esclareceu se a explosão foi devido uma falha técnica ou um atentado, como o ocorrido na véspera em frente ao Ministério da Agricultura e à agência de mineração Arcom, em Quito, que deixou um ferido. 

O ministro de Energia, Juan Carlos Blum, assegurou na rede social X que "o serviço elétrico foi restabelecido em nível nacional" e classificou como "falha" a interrupção. 

Pelo menos 15 bairros de Quito foram impactados pelo apagão, segundo a empresa elétrica da capital. A imprensa local também informou sobre cortes de energia em Guayaquil e Cuenca, a segunda e a terceira cidades mais importantes do país. 

Para suprir a falta de geração, as autoridades aumentaram a produção da usina hidrelétrica Coca Codo Sinclair.

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pld/ad/jc/lm

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