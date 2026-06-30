'Estamos esperando' pelos EUA, diz Sheinbaum sobre extensão do T-MEC

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira (30) que espera a resposta dos Estados Unidos para estender o tratado de livre comércio americano por 16 anos, como já manifestaram seu país e o Canadá.

As partes do tratado T-MEC têm até 1º de julho para indicar se desejam prorrogá-lo. O presidente Donald Trump já afirmou em 10 de junho que não busca uma simples renovação do acordo.

Se o governo dos EUA rejeitar a prorrogação, o T-MEC continuará em vigor, sujeito a revisões anuais, até 2036.

México e Canadá são os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas essas relações ficaram tensas desde que Trump voltou ao poder e impôs tarifas sobre produtos de seus vizinhos.

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