Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Estamos esperando' pelos EUA, diz Sheinbaum sobre extensão do T-MEC

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 12:29

compartilhe

SIGA

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira (30) que espera a resposta dos Estados Unidos para estender o tratado de livre comércio americano por 16 anos, como já manifestaram seu país e o Canadá. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As partes do tratado T-MEC têm até 1º de julho para indicar se desejam prorrogá-lo. O presidente Donald Trump já afirmou em 10 de junho que não busca uma simples renovação do acordo. 

Se o governo dos EUA rejeitar a prorrogação, o T-MEC continuará em vigor, sujeito a revisões anuais, até 2036.

México e Canadá são os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas essas relações ficaram tensas desde que Trump voltou ao poder e impôs tarifas sobre produtos de seus vizinhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/jla/ad/mar/jc/lm

Tópicos relacionados:

canada comercio mexico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay