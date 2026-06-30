Suprema Corte rejeita iniciativa de Trump para restringir direito de cidadania por nascimento
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A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou, nesta terça-feira (30), que a cidadania por nascimento se aplica a todas as pessoas nascidas no país, mesmo que seus pais estejam no território de maneira ilegal ou temporária.
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A decisão, por 6 votos a 3, rejeita a ordem executiva de Trump que tentava limitar a cidadania por nascimento.
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