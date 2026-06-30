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Sommer e Acerbi deixam a Inter de Milão

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Repórter
30/06/2026 10:24

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A Inter de Milão, atual campeã da Itália, se despediu de vários jogadores nesta terça-feira (30), entre eles dois de seus principais atletas, o goleiro suíço Yan Sommer e o zagueiro italiano Francesco Acerbi.

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Sommer chegou ao clube em julho de 2023, após seis meses no Bayern de Munique. O goleiro de 37 anos deixa a equipe após vencer dois títulos da Série A, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália, além de ter disputado duas finais de Liga dos Campeões (2023, 2025). 

"Sommer assumiu a responsabilidade com uma compostura notável, transmitindo confiança não apenas à sua defesa, mas a toda a equipe", declarou a Inter em comunicado. 

"Sua presença debaixo das traves se tornou um dos pilares do sucesso da Inter, enquanto sua segurança com a bola nos pés o transformou em peça-chave na construção do jogo da equipe", acrescentou o clube italiano. 

Sua posição deverá ser ocupada pelo espanhol Josep Martínez, de 28 anos. O ex-goleiro do RB Leipzig (2020-2022) e do Genoa (2022-2024) foi o reserva nas últimas duas temporadas, com apenas 11 partidas disputadas na última temporada.

Por sua vez, Francesco Acerbi deixa a Inter após somar seis títulos ao longo de quatro temporadas, nas quais disputou 148 jogos em todas as competições, com cinco gols marcados.

Outras saídas, também na defesa e igualmente ao fim de seus contratos, são as de Matteo Darmian, defensor de 36 anos que passou, entre outros clubes, pelo Manchester United (2015-19), tendo disputado 218 partidas (13 gols) pela Inter, e de Stefan De Vrij, de 34 anos, no clube italiano desde 2018, mas cujo tempo de jogo foi diminuindo ao longo das temporadas.

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jr/smr/dam/mas/yr/fp

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