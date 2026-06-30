Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE elimina tarifas sobre produtos americanos a partir de quarta-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 10:00

compartilhe

SIGA

A UE anunciou que vai suprimir, a partir de quarta-feira (1º), suas tarifas sobre produtos americanos em virtude de um acordo alcançado no ano passado, cumprindo assim o prazo de 4 de julho fixado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo estabelece tarifas de, no máximo, 15% sobre a maioria das exportações da União Europeia para os EUA e taxas zero para produtos industrializados americanos que entrarem no bloco de 27 países. Foi assinado em julho de 2025 por Trump e pela presidente da UE, Ursula von der Leyen. 

A UE havia acordado com Washington eliminar tarifas sobre produtos industrializados americanos e introduzir um acesso preferencial para determinados bens marinhos e agrícolas. 

Mas ameaças de Trump à Groenlândia e uma decisão da Suprema Corte dos EUA que anulava muitas das tarifas provocaram meses de atraso na aplicação da parte europeia do acordo. 

Os Estados?membros o aprovaram definitivamente na semana passada, após a adoção no Parlamento no início deste mês. 

Os eurodeputados acrescentaram salvaguardas, uma delas confere à Comissão Europeia a faculdade de suspender o pacto se os americanos descumprirem seus compromissos ou dificultarem o comércio e o investimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adc/abx/erl/pc/jc/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia taxas ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay