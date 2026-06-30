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Finlândia se despede do telefone fixo

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Repórter
30/06/2026 09:23

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A Finlândia pôs fim às ligações por telefone fixo nesta terça-feira (30), com o encerramento do serviço pela última grande operadora desta modalidade no país, a Elisa. 

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A rede de telefonia fixa do país nórdico estava em funcionamento desde a década de 1880. 

Ao anunciar em janeiro a decisão de desativar a rede — passo que suas concorrentes já haviam dado anteriormente —, a Elisa afirmou que restavam apenas "alguns poucos milhares" de assinantes do serviço e que há anos não comercializava novas linhas. 

A partir desta terça-feira, os únicos fornecedores de linhas fixas na Finlândia serão operadoras locais, que atualmente prestam serviço a alguns milhares de assinantes para chamadas locais, informou a emissora estatal Yle.

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anh/jll/mab/erl/jc

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