Reino Unido destinará mais de £300 bi à defesa em quatro anos

O Reino Unido elevará seu orçamento militar a um recorde de quase 300 bilhões de libras esterlinas (2,06 trilhões de reais) nos próximos quatro anos, anunciou nesta terça-feira (30) o primeiro-ministro Keir Starmer, que deve deixar o cargo no próximo mês.

O líder trabalhista após perder o apoio de seus deputados, anunciou um aumento de 15 bilhões de libras (106 bilhões de reais) nos gastos ao apresentar sua aguardada estratégia de investimento em defesa (DIP) para 10 anos.

No último dia 11 de junho, Starmer afirmou que faria "o necessário para garantir a segurança" do Reino Unido, após a renúncia de seu ministro da Defesa, John Healey, em desacordo com o orçamento militar do governo.

Sua saída repentina ocorreu após meses de atrasos na DIP e novos relatórios indicarem que os recursos destinados ficariam muito aquém do solicitado.

O plano inclui mais de 5 bilhões de libras (35,4 bilhões de reais) para drones e sistemas autônomos ao longo dos próximos quatro anos, informou previamente o Ministério da Defesa em comunicado.

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