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Catar descarta negociações diretas EUA-Irã em Doha

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AFP
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Repórter
30/06/2026 08:01

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O Catar afirmou nesta terça-feira (30) que não há reuniões de alto nível ou negociações diretas previstas entre Estados Unidos e Irã em Doha, após Washington anunciar o envio de uma delegação ao país.

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"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, que acrescentou que a delegação americana se reunirá com os mediadores nas negociações com o Irã.

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csp/aya/jfx/mas/dbh/fp-jc

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