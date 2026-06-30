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Vitória da seleção do Marrocos provoca alegria e detenções em Haia

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AFP
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Repórter
30/06/2026 06:13

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A vitória do Marrocos sobre os Países Baixos na disputa de pênaltis pela segunda fase da Copa do Mundo provocou cenas de alegria na madrugada de terça-feira (30) em Haia, lar de uma grande comunidade marroquina, mas também detenções após confrontos com a polícia.

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No bairro de Schilderswijk, torcedores enrolados em bandeiras marroquinas dançaram e celebraram nas ruas, com buzinaço e fogos de artifício. 

Centenas de torcedores se reuniram em um cruzamento do bairro para celebrar diante da passagem dos veículos.

Quase uma hora após o início das comemorações, o clima ficou tenso com a chegada da polícia antidistúrbios ao local. Os agentes utilizaram canhões de água e avançaram com cassetetes para dispersar a multidão.

Os repórteres da AFP observaram várias detenções. Os policiais imobilizaram vários jovens no chão depois que atacaram suas pernas com os cassetetes. 

A polícia levou os algemados para as viaturas. Outros agentes de bicicleta perseguiram jovens pelas ruas, mas não foram registrados danos significativos.

Apesar de várias tentativas, as pessoas se recusaram a falar com a imprensa. Muitas usavam máscaras. 

A partida emocionante, disputada em Monterrey (Méxicou) terminou em 1-1, após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, os marroquinos venceram por 3-2. 

A última cobrança foi convertida pelo atacante Ismael Saibari, que joga no PSV Eindhoven. Nas oitavas de final, Marrocos enfrentará o Canadá.

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ric-jz/pb/erl/fp

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