Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

"Mostramos grande força mental", diz Hakimi após vitória do Marrocos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/06/2026 02:03

compartilhe

SIGA

Achraf Hakimi, capitão e astro da seleção do Marrocos, expressou orgulho pela coragem de sua equipe durante a emocionante vitória de segunda-feira (29) sobre os Países Baixos, na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A seleção norte-africana não desistiu depois que Cody Gakpo marcou para a Holanda aos 71 minutos, conseguindo levar a partida para a prorrogação com um gol de empate dramático de Issa Diop nos acréscimos (90+1). 

Na disputa de pênaltis, o Marrocos foi o primeiro a desperdiçar uma cobrança, mas se recuperou para garantir a vitória por 3 a 2 em Monterrey, no México. 

"Conseguimos. Não foi fácil. Estou muito cansado agora, mas muito orgulhoso da equipe", disse Hakimi. "Sabíamos que tipo de jogo seria e contra quem estávamos jogando." 

"Dissemos, alguns dias atrás, que precisávamos manter o foco e ser fortes, física e mentalmente, pois não sabíamos quanto tempo a partida poderia durar", relembrou. 

"Então, demonstramos grande força mental e conseguimos virar o placar", disse o lateral do Paris Saint-Germain, que também agradeceu à torcida em Monterrey. 

"Obrigado ao México pelo apoio", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ag/aam

Tópicos relacionados:

2026 dieciseisavos fbl mar mundial ned norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay