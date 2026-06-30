Marrocos vence Países Baixos nos pênaltis e vai às oitavas da Copa
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Marrocos derrotou os Países Baixos nos pênaltis nesta segunda-feira (29), após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos do jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Monterrey, no México.
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Os marroquinos venceram a 'Oranje' por 3 a 2 nos pênaltis, com destaque para a atuação brilhante do goleiro Yassine Bounou, que defendeu a cobrança decisiva de Crysencio Summerville.
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