"Mais um pesadelo": imprensa alemã detona 'Mannschaft' após eliminação na Copa

A imprensa alemã foi implacável após a eliminação da 'Mannschaft' da Copa do Mundo de 2026, descrevendo os acontecimentos desta segunda-feira (29) como "mais um pesadelo para o futebol alemão", depois da derrota nos pênaltis para o Paraguai.

Eliminada nas penalidades após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção alemã não consegue chegar às oitavas de final em três Mundiais consecutivos.

"Mais um pesadelo para o futebol alemão. Uma eliminação vexatória contra o Paraguai. Desperdiçamos três pênaltis", lamentou o jornal alemão Bild na página inicial de seu site, ao lado de uma imagem do zagueiro alemão Waldemar Anton com as mãos na cabeça.

O jornal atribuiu ao técnico Julian Nagelsmann a pior nota possível (6) e descreveu o desempenho como "desastroso", classificando a equipe como "lenta, monótona e apática".

O Süddeutsche Zeitung estampou a manchete "Mais uma humilhação" e afirmou que "a partida parecia se desenrolar em câmera lenta".

"A Alemanha, que não conseguiu apresentar uma única atuação convincente nesta Copa do Mundo desde a goleada de 7 a 1 sobre a fraca seleção de Curaçao, volta para casa após uma eliminação totalmente merecida", acrescentou o jornal.

Enquanto isso, a revista Kicker considerou a derrota "uma admissão de fracasso para o futebol alemão e para Nagelsmann", argumentando que o técnico "não conseguiu aproveitar nem desenvolver os pontos fortes de sua equipe".

Em relação aos motivos do fracasso, afirmou que "as razões são inúmeras, e seria simplista demais atribuir a responsabilidade por esse fracasso unicamente a Julian Nagelsmann".

O Frankfurter Allgemeine Zeitung resumiu o sentimento geral observando que "contra o Paraguai, a Alemanha sofreu um final dos pesadelos em um torneio no qual nunca conseguiu engrenar de verdade".

O jornal levantou uma dúvida sobre o futuro do técnico da seleção: "Será que a passagem de Nagelsmann como técnico da seleção está chegando ao fim exatamente onde começou?".

Tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha sofreu três fracassos consecutivos em Copas do Mundo, sendo eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022, e nos 16-avos de final no torneio de 2026 na América do Norte.

A última aparição da 'Mannschaft' nas semifinais de um grande torneio foi na Eurocopa de 2016, em que perdeu para a França.

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