Estádio Azteca lotado será "o grande diferencial" a favor do México, diz técnico Aguirre

O Estádio Azteca lotado fará "a grande diferença" para o México, uma seleção que não vence uma partida de mata-mata de Copa do Mundo há 40 anos, afirmou o técnico Javier Aguirre nesta segunda-feira (29).

O México, que sedia a Copa do Mundo de 2026 junto com os Estados Unidos e o Canadá, disputa uma vaga nas oitavas de final contra o Equador.

'El Tri' já disputou nove partidas de Mundiais no Azteca e nunca perdeu no estádio.

"A grande diferença, sem dúvida, é a nossa vantagem de jogar em casa", disse Aguirre em entrevista coletiva, comparando o próximo jogo às sete partidas de oitavas de final que o México perdeu nas últimas quatro décadas.

A torcida, "nosso grande 12º jogador como nunca antes... nos motiva imensamente", acrescentou 'El Vasco', que comandava a equipe quando o México foi eliminado da Copa do Mundo de 2002 pelos Estados Unidos e do torneio de 2010 pela Argentina.

A última vez que 'El Tricolor' venceu uma partida de mata-mata foi no próprio Azteca, contra a Bulgária, durante a Copa do Mundo de 1986 no México, jogo do qual Aguirre participou como jogador.

Na época, com 24 participantes, aquela vitória levou o México às quartas de final, onde a equipe acabou sendo eliminada nos pênaltis pela Alemanha, na cidade de Monterrey, ao norte do país.

Na edição atual, a primeira a contar com 48 seleções, o México enfrenta o Equador nos 16-avos de final, a primeira fase do mata-mata, com a partida marcada para as 19h no horário local (22h de Brasília).

"Precisamos fazer uma partida quase perfeita para permanecer na competição", acrescentou o técnico mexicano.O Equador "evoluiu demais" e é um adversário "que merece muito respeito", observou ele.

A seleção equatoriana conta com jogadores importantes de clubes europeus de elite, como Willian Pacho, bicampeão da Champions League pelo PSG, e Moisés Caicedo, meio-campista do Chelsea, da Inglaterra.

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