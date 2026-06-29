Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após vitória sobre a Alemanha

Um verdadeiro carnaval tomou conta dos principais centros urbanos do Paraguai após a vitória sobre a Alemanha e a classificação da 'Albirroja' para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O presidente Santiago Peña declarou "feriado nacional" para celebrar o feito da seleção. "O Paraguai nunca desiste. É feriado, caraj...!", publicou o presidente em sua conta no X.

Uma lei autoriza o mandatário a decretar três feriados por ano, embora a medida ainda não tenha sido anunciada oficialmente.

Milhares de torcedores se reuniram na Rua Palma, no centro da cidade, em frente ao Panteão dos Heróis, para festejar a façanha alcançada pela seleção do Paraguai, que vai enfrentar, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre França e Suécia, que acontece nesta terça-feira.

Amado Salomón, bancário de 58 anos e torcedor da 'Albirroja*, participou de uma longa carreata pelo centro de Assunção em seu carro. Ele disse que o Paraguai "fez o que sabe fazer de melhor: defender com garra e coração durante toda a partida e na prorrogação".

"A Alemanha teve a posse de bola e tentou de todas as formas, mas não conseguiu superar a fortaleza defensiva deste time. Depois vieram os pênaltis, com uma atuação magnífica do goleiro e aquela garra característica que o Paraguai sempre demonstra em momentos decisivos. Este time nunca para de lutar. Eles defendem cada bola como se fosse a última e jogam com uma paixão que realmente emociona", destacou.

Luis Espínola, um hoteleiro de 61 anos, observou que "com o Paraguai, é preciso sofrer até o último minuto".

"Faz parte da nossa identidade, da nossa maneira de competir e de entender o futebol. Hoje, esse sofrimento se transformou em uma alegria imensa", comentou.

Espínola destacou que o Paraguai conseguiu neutralizar as vias de ataque da Alemanha: "Eles atacaram no momento certo e, quando necessário, defenderam a vantagem com inteligência e muita garra. E, claro, houve a atuação espetacular do [goleiro] Orlando Gill, que mais uma vez se tornou o herói na disputa de pênaltis para garantir uma classificação histórica".

"O Paraguai eliminou uma tetracampeã mundial e se juntou à elite do torneio. É uma noite inesquecível para todo o povo paraguaio", disse ele, em meio à multidão eufórica reunida no centro de Assunção.

Os torcedores prestaram homenagem ao goleiro Orlando Gill, que defendeu duas cobranças de pênalti.

"No momento em que o time mais precisava dele, ele mostrou personalidade e serenidade para se tornar o herói da disputa de pênaltis e garantir uma classificação histórica", disse o torcedor da 'Albirroja'.

"Eliminamos uma tetracampeã mundial, e o Paraguai provou que, com organização, sacrifício e um enorme espírito de equipe, até mesmo as maiores potências do futebol podem ser derrotadas. É uma noite que ficará para sempre gravada na memória do povo paraguaio", concluiu.

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