Técnico Julian Nagelsmann descarta pedir demissão após eliminação da Alemanha

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, garantiu que não vai pedir demissão após a eliminação inesperada da 'Mannschaft' nesta segunda-feira (29) diante do Paraguai, na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026.

A tetracampeã mundial perdeu por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 com a 'Albirroja' em Foxborough, perto de Boston.

Foi a primeira vez que os alemães perderam uma disputa de pênaltis em Mundiais.

"Não sou alguém que foge das situações e, infelizmente, esta não é a primeira vez que as coisas não correm bem. Há questões sobre as quais não entrarei em detalhes agora, mas mudanças precisam ser feitas", disse ele na coletiva de imprensa após o jogo.

"Mas não vou pedir demissão só porque fomos eliminados agora. Se a Federação Alemã de Futebol quiser que eu continue, eu continuarei", acrescentou o treinador que, aos 38 anos, é o mais jovem do torneio.

Nagelsmann expressou a opinião de que seu país "já não é uma daquelas seleções de elite" na Copa do Mundo, citando essa eliminação recente juntamente com as quedas na fase de grupos na Rússia (2018) e no Catar (2022).

"Há questões que precisam ser abordadas futuramente. Por exemplo, não temos muitos laterais-esquerdos à disposição", declarou o técnico.

O treinador alemão avaliou que sua equipe "não fez o suficiente" na partida contra os paraguaios, cuja vitória representou a maior surpresa da Copa do Mundo até o momento.

"Existem equipes que podem te castigar se você não defender bem. Isso dói muito", observou. "Não conseguimos manter o ritmo. O adversário pareceu ter dificuldades após o gol de empate. Não criamos chances suficientes".

O técnico também considerou "muito polêmica" a decisão do árbitro marroquino Jalal Jayed de anular um gol de Jonathan Tah (102'), na prorrogação, devido a uma suposta falta no goleiro paraguaio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raa/ag/aam