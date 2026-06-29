Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arquidiocese de São Francisco fecha acordo com vítimas de abusos sexuais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 21:55

compartilhe

SIGA

A arquidiocese de São Francisco anunciou nesta segunda-feira (29) que fechou um acordo para pagar US$ 395 milhões (R$ 2 bilhões) a 530 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do seu clero, em muitos casos quando as vítimas eram menores de idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vários desses casos datam de décadas atrás e já haviam prescrito, mas o estado da Califórnia aprovou uma lei que concedeu aos denunciantes um prazo do começo de 2020 ao fim de 2022 para apresentar acusações.

O acordo "oferece um caminho para uma indenização justa aos sobreviventes que carregaram o peso desses abusos durante toda a sua vida", disse o arcebispo de São Francisco, Salvatore Cordileone. "Assumimos toda a responsabilidade pelo ocorrido e peço desculpas sinceras a todos os que foram afetados", acrescentou, mencionando "a obrigação moral" da Igreja Católica de dar uma resposta a esses crimes.

Segundo o advogado Jeff Anderson, que representa parte das vítimas, o acordo obriga a arquidiocese a implementar 14 medidas para “proteger as crianças e dar ferramentas de ação aos sobreviventes”.

A instituição terá que contratar um consultor independente - que terá acesso a todos os seus arquivos - para fazer um relatório sobre os abusos cometidos. Também deverá ser divulgada uma lista parcial dos autores de abusos, e criada uma linha telefônica para denúncias.

O acordo ainda precisa ser aprovado pelas vítimas e por um juiz.

A Igreja Católica enfrentou nas últimas décadas, em nível mundial, vários escândalos de violência sexual cometidos por membros do clero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rfo/ph/dw/des/jm/dga/lb/ic

Tópicos relacionados:

eua igreja justica religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay