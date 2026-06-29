Arquidiocese de São Francisco fecha acordo com vítimas de abusos sexuais

A arquidiocese de São Francisco anunciou nesta segunda-feira (29) que fechou um acordo para pagar US$ 395 milhões (R$ 2 bilhões) a 530 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do seu clero, em muitos casos quando as vítimas eram menores de idade.

Vários desses casos datam de décadas atrás e já haviam prescrito, mas o estado da Califórnia aprovou uma lei que concedeu aos denunciantes um prazo do começo de 2020 ao fim de 2022 para apresentar acusações.

O acordo "oferece um caminho para uma indenização justa aos sobreviventes que carregaram o peso desses abusos durante toda a sua vida", disse o arcebispo de São Francisco, Salvatore Cordileone. "Assumimos toda a responsabilidade pelo ocorrido e peço desculpas sinceras a todos os que foram afetados", acrescentou, mencionando "a obrigação moral" da Igreja Católica de dar uma resposta a esses crimes.

Segundo o advogado Jeff Anderson, que representa parte das vítimas, o acordo obriga a arquidiocese a implementar 14 medidas para “proteger as crianças e dar ferramentas de ação aos sobreviventes”.

A instituição terá que contratar um consultor independente - que terá acesso a todos os seus arquivos - para fazer um relatório sobre os abusos cometidos. Também deverá ser divulgada uma lista parcial dos autores de abusos, e criada uma linha telefônica para denúncias.

O acordo ainda precisa ser aprovado pelas vítimas e por um juiz.

A Igreja Católica enfrentou nas últimas décadas, em nível mundial, vários escândalos de violência sexual cometidos por membros do clero.

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