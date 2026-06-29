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Goleiro do Paraguai comemora "privilégio" de eliminar a Alemanha da Copa do Mundo

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Repórter
29/06/2026 21:19

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Eliminar a Alemanha da Copa do Mundo e avançar para as oitavas de final é um "privilégio", disse nesta segunda-feira (29) o goleiro paraguaio Orlando Gill, que foi o herói da vitória surpreendente dos 'guaraníes' nos pênaltis sobre os tetracampeões mundiais. 

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A equipe comandada pelo técnico Gustavo Alfaro protagonizou, até o momento, a maior zebra do torneio de 2026, na América do Norte, ao derrotar os alemães nos pênaltis, com Gill defendendo as cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade. 

"É um privilégio. Eliminamos um campeão. Isto é dedicado a todo o povo paraguaio", disse Gill à equipe de transmissão após comemorar em campo, em Foxborough, com seus companheiros de equipe por vários minutos. 

O goleiro, que joga pelo San Lorenzo, da Argentina, destacou que "analisar cada jogador, cada aspecto, cada detalhe" foi fundamental para defender os pênaltis, acrescentando que essa preparação foi "essencial para a classificação". 

"Sinto uma emoção imensa", resumiu o goleiro. 

Nas oitavas de final, o Paraguai vai enfrentar o vencedor da partida entre a França, favorita do torneio, e a Suécia.

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gfe/mcd/aam

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