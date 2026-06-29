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Opositora Machado acusa governo interino de impedir seu retorno à Venezuela

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Repórter
29/06/2026 20:19

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A líder da oposição venezuelana María Corina Machado acusou, nesta segunda-feira (29), o governo de impedir seu retorno à Venezuela, abalada por dois terremotos que deixaram mais de 1.700 mortos.

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Machado está no exílio desde dezembro, quando protagonizou uma espetacular fuga do país para receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo.

Em um vídeo divulgado no X a partir do Panamá, a opositora afirmou que o governo de Delcy Rodríguez está impedindo sua volta para acompanhar os venezuelanos “nestas horas dilacerantes”.

Segundo Machado, o governo fechou “o espaço aéreo comercial da Venezuela para impedir” sua entrada. Depois “tiveram que reverter isso, mas ameaçaram aqueles que querem facilitar meu retorno”, acrescentou.

O aeroporto internacional de Maiquetía, que atende Caracas, foi fechado devido aos danos que sofreu com os terremotos. No entanto, foi reaberto parcialmente para receber voos humanitários, e os aeroportos de Valência (centro) e Maracaibo (oeste) estão operando voos comerciais internacionais.

Há quase seis meses, o então presidente Nicolás Maduro foi capturado em uma operação militar dos Estados Unidos. Sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, assumiu como presidente interina e governa sob as pressões de Washington.

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lp/nn/vel/ic

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