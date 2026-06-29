Keiko Fujimori é eleita presidente do Peru

A direitista Keiko Fujimori foi eleita presidente do Peru, após uma votação disputada, que marcou o retorno do fujimorismo ao poder, em um país assolado pelo crime organizado e que enfrenta uma crise institucional crônica.

Keiko Fujimori, 51 anos, venceu por menos de um ponto seu rival de esquerda, Roberto Sánchez, segundo os dados finais da apuração, divulgados nesta segunda-feira (29), três semanas depois do segundo turno.

A candidata de direita obteve 50,13% dos votos, contra 49,86% de Sánchez, informou o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe). A diferença foi de menos de 50 mil votos.

“Estamos cada vez mais perto de iniciar um caminho de ordem e esperança para todos os peruanos”, publicou Keiko Fujimori no X, após a conclusão da apuração.

Espera-se que a autoridade eleitoral proclame oficialmente o resultado nos próximos dias, e que em 15 de julho lhe entregue as credenciais de presidente eleita.

“Esperamos a proclamação do JNE com muita humildade, cautela e responsabilidade”, disse Keiko, que governará o Peru de 28 de julho até 2031. Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas depois da queda de seu pai, o ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000).

- País dividido -

O aumento da criminalidade foi a principal preocupação dos peruanos durante a campanha. Keiko também terá entre seus desafios impulsionar a economia e pôr fim à crise institucional que levou o Peru a ter oito presidentes desde 2016. Vários deles foram derrubados pelo Congresso ou renunciaram.

A presidente eleita reconheceu que o país “ficou fragmentado” pela polarização deixada pela campanha e por sua vitória apertada no segundo turno. “Sabemos que o país está dividido. Temos a grande responsabilidade de ouvir ambos os lados. As portas do diálogo estão abertas” para Sánchez e todas as forças, disse nesta segunda-feira.

Seu adversário nas urnas é herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma tentativa de autogolpe de Estado em 2022. Os dois candidatos se alternaram na liderança da apuração, até Keiko conquistar, na semana passada, uma vantagem irreversível.

Sánchez afirmou que não reconhecerá o governo de Keiko, alegando uma suposta fraude nos votos do exterior, sem apresentar provas. O esquerdista liderou no último sábado uma marcha em Lima que reuniu centenas de apoiadores, para exigir transparência na apuração do segundo turno.

“Exigimos transparência no processo eleitoral. Vamos recorrer a instâncias internacionais para que se reconheça a vontade do povo”, declarou Sánchez, em discurso antes de iniciar a passeata.

Keiko Fujimori substituirá em 28 de julho o presidente interino, José María Balcázar, para um mandato de cinco anos.

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