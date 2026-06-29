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Possível atentado deixa três feridos em Mônaco

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AFP
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Repórter
29/06/2026 19:55

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Três pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, na noite desta segunda-feira (29) em Mônaco, em um provável atentado com um artefato explosivo, informaram o governo e a Procuradoria-Geral.

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Trata-se “provavelmente de um atentado”, declarou à AFP o ministro de Estado (chefe de governo) Christophe Mirmand.

As vítimas são um casal entre 50 e 60 anos, ambos em estado crítico, e um adolescente de 13 anos, “provavelmente ligado ao casal”, que sofreu ferimentos mais leves, segundo Mirmand.

A explosão ocorreu por volta das 21h (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial, próximo à fronteira com a França.

Segundo o procurador-geral de Mônaco, Stéphane Thibault, uma pessoa deixou uma bolsa ou um pacote no saguão do prédio e deixou o local. O artefato explosivo continha provavelmente parafusos e estilhaços, acrescentou Mirmand. 

“Os serviços de polícia estão realizando as verificações”, explicou. “É a primeira vez que, na história, que eu saiba, ocorre um ato desse tipo no Principado”, acrescentou o ministro de Estado.

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fcc/so/bfi/liu/cr/vel/ic

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