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Alerta de calor extremo em Kansas City é emitido antes de Colômbia x Gana

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 19:55

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Um alerta de "calor extremo" foi emitido nesta segunda-feira (29) para Kansas City, uma das cidades-sede da Copa do Mundo, que abriga o centro de treinamento da Argentina e será palco do jogo entre Colômbia e Gana pelos 16-avos de final, ainda nesta semana. 

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As condições meteorológicas já afetaram esta Copa do Mundo, realizada durante o verão nos Estados Unidos, México e Canadá, uma vez que as altas temperaturas em algumas cidades-sede coincidem com a ocorrência de tempestades. 

Durante a fase de grupos, a partida entre França e Iraque foi interrompida por mais de duas horas devido a tempestades nas proximidades do estádio na Filadélfia.

Localizada no meio-oeste dos EUA, Kansas City registrou um aumento no calor e na umidade nesta semana. A cidade serve como base para a Argentina, atual campeã mundial, e para outras três seleções: Inglaterra, Holanda e Argélia. 

A próxima partida no Arrowhead Stadium, palco do jogo de estreia da Argentina no torneio, será o duelo entre Colômbia e Gana, na sexta-feira.

Nesta segunda-feira, o Serviço Nacional de Meteorologia alertou para "condições de calor perigoso, com previsão de índices de calor variando entre 105 e 110 graus Fahrenheit (41°C a 43°C)". 

"Vários dias de calor extremo afetarão a região, com pouco alívio durante a noite", alertou o órgão. 

O alerta de calor permanece em vigor até as 21h de sexta-feira (23h pelo horário de Brasília).

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jw/gj/gbv/ag/aam/cb

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