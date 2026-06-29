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Peru se aproxima do 'caminho da ordem da esperança', diz Keiko Fujimori após vitória

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AFP
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Repórter
29/06/2026 18:43

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A direitista Keiko Fujimori afirmou que o Peru está “cada vez mais perto” do “caminho da ordem”, após ser eleita presidenta do país segundo os dados finais da apuração, divulgados nesta segunda-feira (29) pela autoridade eleitoral. 

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“A ONPE chegou a 100% das atas apuradas. (...) Aguardamos a proclamação do JNE (órgão eleitoral) com muita humildade, prudência e responsabilidade”, escreveu Fujimori em sua conta no X. 

“Estamos cada vez mais perto de iniciar um caminho de ordem e esperança para todos os peruanos”, acrescentou a presidente eleita, que consolidou sua vitória com um duro discurso contra o crime organizado.

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ljc/mel/vel/ic

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