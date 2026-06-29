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Agência estatal do Líbano reporta ataque israelense no sul do país

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 17:43

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A mídia estatal libanesa noticiou, nesta segunda-feira (29), sobre um ataque israelense que atingiu o sul do país, apesar de um acordo-quadro assinado pelos dois países na semana passada para assegurar uma "paz duradoura".

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"Aviões de guerra israelenses realizaram um ataque aéreo contra a região situada entre as localidades sulistas libanesas de Qantara e Deir Seryan", destacou a Agência Nacional de Notícias libanesa (NNA).

Israel também prosseguiu com seus ataques no domingo no Líbano, apesar da assinatura, na sexta-feira, de um acordo mediado pelos Estados Unidos.

O acordo condiciona a retirada de Israel das terras libanesas ocupadas ao desarmamento por Beirute do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

O Líbano foi arrastado para o conflito no começo de março, quando o Hezbollah atacou Israel em apoio ao Irã, após os bombardeios israelenses-americanos contra Teerã em 28 de fevereiro.

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lk/jsa/tw/cr/cjc/mvv/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

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