Mirra Andreeva, atual campeã de Roland Garros, vence em sua estreia em Wimbledon

A atual campeã de Roland Garros, Mirra Andreeva, 5ª do ranking mundial, teve uma estreia tranquila nesta segunda-feira (29) em Wimbledon ao derrotar a polonesa Magda Linette (59ª) por 7-5 e 6-4.

Após uma derrota em Bad Homburg, na Alemanha, sua única partida preparatória para o Grand Slam de Londres, a russa de 19 anos avança para a segunda rodada, juntando-se assim à número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e às americanas Jessica Pegula (4ª) e Coco Gauff (7ª).

Sua próxima adversária será a campeã de 2024, a tcheca Barbora Krejcikova (38ª).

"A sensação de vencer um primeiro Grand Slam é ótima, então, obviamente, me sinto muito bem", disse ela.

"Mas, por outro lado, às vezes você cria expectativas mais altas para si mesma e sente um pouco mais de pressão, as pessoas esperam que você tenha um bom desempenho. Para a próxima partida, tentarei deixar esses pensamentos de lado", acrescentou.

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