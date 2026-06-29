Coco Gauff vence em Wimbledon sua 1ª partida na grama em dois anos

A bicampeã de torneios de Grand Slam Coco Gauff conquistou sua primeira vitória na grama em dois anos em sua estreia em Wimbledon, nesta segunda-feira (29) ao derrotar a alemã Tamara Korpatsch (78ª do ranking) por 6-2 e 6-1.

Após triunfar nas quadras duras do US Open em 2023 e no saibro de Roland Garros em 2025, a número 7 do mundo não vencia uma partida oficial na grama desde o início do verão europeu de 2024, quando chegou às oitavas de final no All England Club, em Londres.

Na segunda rodada de Wimbledon, a americana de 22 anos vai enfrentar a argentina Solana Sierra (56ª) ou a húngara Anna Bondar (74ª).

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