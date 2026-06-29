Noruega e Costa do Marfim se enfrentam em busca de vaga nas oitavas da Copa

O estádio do Dallas Cowboys será, na terça-feira (30), palco de um confronto da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Erling Haaland, o 'pistoleiro' da Noruega, e a defesa de aço da Costa do Marfim.

O duelo às 14h00 (horário de Brasília) no Texas promete emoções no gramado e nas arquibancadas.

Os marfinenses contam com perigosos finalizadores, começando por Amad Diallo, atacante do Manchester United, e Nicolas Pépé, jogador do Villarreal. Com menção especial ao ponta Yan Diomandé, a sensação de 19 anos do RB Leipzig, que tem demonstrado por que é cobiçado pelos principais clubes da Europa.

"Não nos colocamos nenhum limite, temos um grande potencial", disparou Pépé após marcar os dois gols da vitória contra Curaçao (2 a 0) no encerramento da fase de grupos.

Com uma equipe rápida e forte no ataque, especialmente pelas laterais, a Costa do Marfim também fez da solidez defensiva um dos pilares de seu jogo sob o comando do técnico Emerse Faé.

O goleiro Yahia Fofana, o zagueiro Emmanuel Agbadou e o lateral Guéla Doué, irmão do francês Désiré Doué, são os principais nomes de uma defesa que não sofreu gols em seus 10 jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

- Caça a Messi -

Em suas três partidas na fase de grupos, a equipe marfinense não concedeu gols contra o Equador (1 a 0) e Curaçao (2 a 0), sendo vazada apenas na derrota por 2 a 1 para a Alemanha.

Um novo teste se apresenta diante de uma Noruega que concentra todo o seu poder no ataque. Martin Odegaard, meia-atacante do Arsenal, faz a ligação entre o meio-campo e um temível trio ofensivo formado por Alexander Sorloth, Antonio Nusa e Erling Haaland.

Nas duas últimas temporadas, a seleção norueguesa só terminou dois de seus 23 jogos sem balançar as redes adversárias. Nesta Copa do Mundo, acumula oito gols em três partidas, metade deles marcados por Haaland, apesar de a estrela do Manchester City, junto com a maioria dos titulares, ter sido preservada na derrota por 4 a 1 para a França, no encerramento da primeira fase.

Haaland, em sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos, inicia o mata-mata dois gols atrás do artilheiro do torneio, o argentino Lionel Messi.

Em Manchester, ele marcou 38 gols em 52 jogos na última temporada, mas seu retrospecto com a seleção da Noruega é ainda mais impressionante, 59 gols em 52 partidas.

O elenco da Noruega aposta nele para prolongar a aventura americana e seguir repetindo a 'Viking Row' (Remada Viking), comemoração em que seus torcedores simulam estar remando a bordo de um drakkar com bandeiras nas mãos.

O vencedor deste duelo seguirá para East Rutherford, em Nova Jersey, para disputar as oitavas de final contra a Seleção Brasileira no próximo domingo (5).

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