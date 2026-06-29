Autoridades prendem suspeito pelo assassinato de dois funcionários da Cidade do México
compartilheSIGA
As autoridades mexicanas prenderam um dos supostos autores dos assassinatos de dois assessores próximos da prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, em maio de 2025, anunciou a Procuradoria nesta segunda-feira (29).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os assassinatos de Ximena Guzmán e José Muñoz, assessores de Brugada, chocaram o país. Eles foram mortos a tiros em plena luz do dia em uma importante avenida da capital, uma cidade pouco familiarizada com a violência criminal que assola outras partes do México.
A Procuradoria identificou o suspeito como Jovany "N", descrito como "membro da célula criminosa ligada aos assassinatos". Ele foi preso no estado de Morelos (centro do México), que faz fronteira com a capital, informou o órgão em comunicado.
Os responsáveis pela prisão entregaram Jovany "N" à Procuradoria-Geral, que está encarregada da investigação.
Durante a prisão, as autoridades apreenderam "uma pistola, uma balança digital e uma sacola contendo doses de drogas", acrescentou. Outras treze pessoas foram presas em agosto por suposto envolvimento no crime.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jla/sem/cjc/aa