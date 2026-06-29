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Autoridades prendem suspeito pelo assassinato de dois funcionários da Cidade do México

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Repórter
29/06/2026 16:24

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As autoridades mexicanas prenderam um dos supostos autores dos assassinatos de dois assessores próximos da prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, em maio de 2025, anunciou a Procuradoria nesta segunda-feira (29). 

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Os assassinatos de Ximena Guzmán e José Muñoz, assessores de Brugada, chocaram o país. Eles foram mortos a tiros em plena luz do dia em uma importante avenida da capital, uma cidade pouco familiarizada com a violência criminal que assola outras partes do México.

A Procuradoria identificou o suspeito como Jovany "N", descrito como "membro da célula criminosa ligada aos assassinatos". Ele foi preso no estado de Morelos (centro do México), que faz fronteira com a capital, informou o órgão em comunicado. 

Os responsáveis pela prisão entregaram Jovany "N" à Procuradoria-Geral, que está encarregada da investigação. 

Durante a prisão, as autoridades apreenderam "uma pistola, uma balança digital e uma sacola contendo doses de drogas", acrescentou. Outras treze pessoas foram presas em agosto por suposto envolvimento no crime.

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jla/sem/cjc/aa

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